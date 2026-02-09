На СВО погиб командир армянского батальона «Арбат»

При выполнении боевого задания в зоне спецоперации погиб командир армянского батальона «Арбат» Айк Гаспарян с позывным Абрек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Влад Зиздок.

«При выполнении боевого задания погиб командир ОБСпН «АрБат» Айк Гаспарян», — написал Зиздок.

Гаспарян начинал службу в рядах ЧВК «Вагнер», принимал участие в боях за Бахмут. В 2023 году был награжден президентом Владимиром Путиным медалью «За отвагу». С 2023 года возглавлял армянский батальон «АрБат». До участия в СВО он был профессиональным бойцом ММА и тренером.

В феврале 2025 года в результате взрыва в столичном ЖК «Алые паруса» 3 февраля погиб президент Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Инцидент произошел утром 3 февраля в фойе первого этажа дома в московском жилом комплексе «Алые паруса». В результате взрыва травмы получили пять человек, в числе которых жильцы дома и консьерж. В результате не выжили два человека, в том числе основатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

