ВСУ в январе более 30 раз контратаковали в Купянске

SHOT: более 30 контратак предприняли ВСУ на Купянск с начала 2026 года

Украинская армия с начала 2026 года предприняла более 30 контратак на город Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, в последнее время ВСУ попытались провести ротацию из блиндажей в лесополосе в районе села Глушковка. Российские операторы БПЛА обнаружили там машины повышенной проходимости HMMWV и нанесли по ним удар, ликвидировав личный состав и технику.

20 ноября российский президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад, где ему доложили о полном взятии Купянска и блокировании 15 батальонов ВСУ. Украинская сторона потерю города отрицает.

11 января министерство обороны России сообщило, что украинские военные при помощи дрона пытались установить флаг на здании городской администрации в Купянске.

Ранее Путин усомнился в подлинности видео Зеленского у стелы Купянска.