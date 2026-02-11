Размер шрифта
Силовики раскрыли, в каких случаях ВСУ разрешили покидать позиции

РИА Новости: командование ВСУ разрешило боевикам отступать только после ранения
Командование 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешает личному покинуть позиций в Харьковской области только после получения тяжелого ранения. Об этом пишет РИА Новости.

«Командование 57 бригады, действующей в Харьковской области, продолжает удерживать свой личный состав на позициях без ротации», — говорится в сообщении.

Таким образом украинские военные могут покинуть свои позиции только при ранении, либо сдавшись в плен российским войскам.

До этого пленный украинский военнослужащий Дмитрий Коломоец сообщил, что вместе с сослуживцем покинул укрытие и сдался после взрыва гранаты на одном из участков фронта. Они спрятались от мощного взрыва. Осознав опасность, военнослужащие выбежали наружу и начали кричать, что сдаются, не понимая, какие именно силы находятся поблизости.

В свою очередь военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» во время штурма в Запорожской области взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины, который решил добровольно сложить оружие.

Ранее боец ВСУ Ермак сдался в плен и рассказал о нехватке еды в украинской армии.
 
