РИА Новости: командование ВСУ разрешило боевикам отступать только после ранения

Командование 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрешает личному покинуть позиций в Харьковской области только после получения тяжелого ранения. Об этом пишет РИА Новости.

«Командование 57 бригады, действующей в Харьковской области, продолжает удерживать свой личный состав на позициях без ротации», — говорится в сообщении.

Таким образом украинские военные могут покинуть свои позиции только при ранении, либо сдавшись в плен российским войскам.

До этого пленный украинский военнослужащий Дмитрий Коломоец сообщил, что вместе с сослуживцем покинул укрытие и сдался после взрыва гранаты на одном из участков фронта. Они спрятались от мощного взрыва. Осознав опасность, военнослужащие выбежали наружу и начали кричать, что сдаются, не понимая, какие именно силы находятся поблизости.

В свою очередь военнослужащие 38-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» во время штурма в Запорожской области взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины, который решил добровольно сложить оружие.

Ранее боец ВСУ Ермак сдался в плен и рассказал о нехватке еды в украинской армии.