Российские лазеры научили уничтожать дрон за полсекунды

Российские лазеры LazerBuzz стали способны уничтожать FPV-дроны за полсекунды. Об этом пишет ТАСС представители компании-разработчика этих систем.

Системы были разработаны в рамках проекта «Посох».

«Изделие может применяться для защиты тыловой инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов», — пояснили конструкторы.

Сейчас лазеры LazerBuzz уже полностью готовы к применению, а производители уже согласовывают с министерством обороны их поставки.

До этого американский дрон-разведчик SkyGuardian оборудовали боевым лазером мощностью 25 кВт.

Новая система, показанная на мероприятии Sea Air Space 2025, использует технологию лазера с распределенным усилением. Она отличается компактностью, оснащена воздушным охлаждением через специальный воздухозаборник и питается от аккумулятора высокой плотности энергии. Эти характеристики минимизируют требования к габаритам, весу и энергопотреблению, делая ее подходящей для установки на летательные аппараты с жесткими ограничениями по этим параметрам.

Сам MQ-9B SkyGuardian является многоцелевой версией известного беспилотника Reaper. Он способен находиться в воздухе свыше 40 часов на высоте до 12 километров, имеет размах крыльев 24 метра и может нести полезную нагрузку до 2,2 тонны.

Новость дополняется.