Под Черниговом уничтожены места запуска дронов ВСУ по России

ТАСС: под Черниговом поразили места запуска дронов ВСУ, которые били по России
Сергей Орлов/РИА Новости

Российские силы поразили места запуска дронов дальнего радиуса действия вооруженных сил Украины (ВСУ), которые били по гражданским объектам РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, территориально места запуска располагались в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.

»<...> комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ в районе населенного пункта Жадово. Оттуда противник осуществлял запуски ударных дронов по территории России, атакуя гражданскую инфраструктуру», — уточнили российские силовики.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наиболее эффективный способ защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов – уничтожение систем HIMARS на вооружении у ВСУ.

При этом эксперт указал, что отслеживать передвижение самих ракет «сложновато», равно как и пусковых установок, поскольку они «маскируются». Кнутов также предположил, что массированные удары HIMARS связаны с новой поставкой военной помощи от США.

Ранее ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области.
 
