Под Черниговом уничтожены места запуска дронов ВСУ по России

ТАСС: под Черниговом поразили места запуска дронов ВСУ, которые били по России

Российские силы поразили места запуска дронов дальнего радиуса действия вооруженных сил Украины (ВСУ), которые били по гражданским объектам РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, территориально места запуска располагались в районе населенного пункта Жадово в Черниговской области.

»<...> комбинированным ударом ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань» поражены места подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия ВСУ в районе населенного пункта Жадово. Оттуда противник осуществлял запуски ударных дронов по территории России, атакуя гражданскую инфраструктуру», — уточнили российские силовики.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наиболее эффективный способ защиты Белгородской и Брянской областей от обстрелов – уничтожение систем HIMARS на вооружении у ВСУ.

При этом эксперт указал, что отслеживать передвижение самих ракет «сложновато», равно как и пусковых установок, поскольку они «маскируются». Кнутов также предположил, что массированные удары HIMARS связаны с новой поставкой военной помощи от США.

Ранее ВС России уничтожили пункты управления БПЛА в Запорожской области.