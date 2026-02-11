Минобороны России назвало число сбитых дронов за два часа

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Крыма, Татарстана, Белгородской области, а также над Каспийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Одиннадцатого февраля текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, пять беспилотников было сбито над территорией Республики Крым, три дрона уничтожили в небе над Республикой Татарстан, и еще по одному – над территорией Белгородской области и акваторией Каспийского моря.

В ночь на среду, 11 февраля, средства ПВО перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Как сообщили в Минбороны РФ, больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

