Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Минобороны России назвало число сбитых дронов за два часа

Минобороны: средства ПВО сбили 10 дронов над регионами России и Каспийским морем
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Крыма, Татарстана, Белгородской области, а также над Каспийским морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Одиннадцатого февраля текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным российского оборонного ведомства, пять беспилотников было сбито над территорией Республики Крым, три дрона уничтожили в небе над Республикой Татарстан, и еще по одному – над территорией Белгородской области и акваторией Каспийского моря.

В ночь на среду, 11 февраля, средства ПВО перехватили 108 украинских беспилотников в 13 регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Как сообщили в Минбороны РФ, больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области (49) и в Ростовской области (29).

Ранее Хинштейн рассказал об ударах по Курской области за минувшие сутки.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!