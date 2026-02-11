Хинштейн рассказал об ударах по Курской области за минувшие сутки

Хинштейн: силы ПВО за прошедшие сутки сбили 43 беспилотника в Курской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, в результате атак пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 10 февраля до 07:00 11 февраля сбито 43 вражеских беспилотников различных типов», — написал он.

По словам главы региона, ВСУ 19 раз применили артиллерию в ходе ударов по отселенным районам области. Кроме того, губернатор сообщил о пяти сброшенных авиационных бомбах.

В результате ударов на трассе в Рыльском районе Курской области пострадали два человека, в деревне Красная Поляна (Хомутовский район) ранение получила женщина. Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой помощи, уточнил Хинштейн.

Последствиями ударов по энергетическому объекту в Рыльском районе стало нарушенное электроснабжение у порядка 28 тыс. пользователей. Также частично отключено отопление в отдельных населенных пунктах Рыльского, Кореневского, Глушковского, Хомутовского районов.

Как отметил губернатор, недалеко от деревни Зорино (Курский район) падение обломков БПЛА привело к возгоранию крыши двухквартирного дома. Там также повреждены остекление, дверь и два автомобиля, загорелись две хозяйственные постройки.

Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников.