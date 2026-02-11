Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Хинштейн рассказал об ударах по Курской области за минувшие сутки

Хинштейн: силы ПВО за прошедшие сутки сбили 43 беспилотника в Курской области
Виталий Белоусов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 43 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, в результате атак пострадали три человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 10 февраля до 07:00 11 февраля сбито 43 вражеских беспилотников различных типов», — написал он.

По словам главы региона, ВСУ 19 раз применили артиллерию в ходе ударов по отселенным районам области. Кроме того, губернатор сообщил о пяти сброшенных авиационных бомбах.

В результате ударов на трассе в Рыльском районе Курской области пострадали два человека, в деревне Красная Поляна (Хомутовский район) ранение получила женщина. Пострадавшие доставлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой помощи, уточнил Хинштейн.

Последствиями ударов по энергетическому объекту в Рыльском районе стало нарушенное электроснабжение у порядка 28 тыс. пользователей. Также частично отключено отопление в отдельных населенных пунктах Рыльского, Кореневского, Глушковского, Хомутовского районов.

Как отметил губернатор, недалеко от деревни Зорино (Курский район) падение обломков БПЛА привело к возгоранию крыши двухквартирного дома. Там также повреждены остекление, дверь и два автомобиля, загорелись две хозяйственные постройки.

Ранее Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников.
 
Теперь вы знаете
Скупают кокошники и ходят в лаптях. Как проявляется тренд на все русское
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!