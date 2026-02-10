Размер шрифта
Ночью над Россией сбили шесть беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА над тремя регионами России
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дежурные расчеты противовоздушной обороны работали в период с 23:00 до 7:00 мск. Три беспилотника сбили над территорией Белгородской области, еще два — над Астраханской областью. Один дрон был уничтожен в Курской области.

Вечером накануне силы ПВО России за шесть часов сбили 20 украинских дронов над российскими областями. В ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, пять — над Курской областью и три — над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее было раскрыто возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России.
 
