Над регионами России за два часа уничтожили 44 беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили 44 БПЛА над регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

В публикации отмечается, что беспилотники были уничтожены в промежутке с 14:00 до 16:00 мск.

Из них 19 дронов над акваторией Азовского моря, 12 — над Крымом, шесть беспилотников — в Белгородской области, пять — в Курской области, по одному в Брянской области и над акваторией Черного моря.

10 февраля в министерстве обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки ликвидировали более 70 украинских дронов.

Также в ведомстве рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны работали в период с 23:00 до 7:00 мск. За это время в Белгородской области нейтрализовали три летательных аппарата, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

Ранее эксперт раскрыл возможное местоположение мозгового центра для атак беспилотников ВСУ на Россию.
 
