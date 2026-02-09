Размер шрифта
Раскрыто возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России

Капитан Дандыкин назвал возможное место мозгового центра для атак ВСУ по России
Центр управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на подконтрольной Киеву территории и может располагаться в жилой застройке. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя атаку противника на Брянскую и Курскую области.

По его словам, территория, находящаяся под контролем Киева, занимает порядка 500 тысяч квадратных километров, а возможное размещение ВСУ в жилой застройке, во дворах, делает работу по обнаружению таких центров длительной.

«У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же «Хаймарсы» во дворах. Им, по большому счету, все равно. Но все это тщательно скрывается. Поэтому тут работы очень много», — отметил эксперт.

При этом Дандыкин отметил, что командный пункт может быть не один, в том числе располагаться под землей.

В ночь на 9 февраля силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 69 украинских дронов над регионами России.

По данным Минобороны, наибольшее количество беспилотников перехватили над Курской и Брянской областями — там сбили 28 и 27 БПЛА соответственно.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.
 
