Раскрыто возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России

Центр управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится на подконтрольной Киеву территории и может располагаться в жилой застройке. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя атаку противника на Брянскую и Курскую области.

По его словам, территория, находящаяся под контролем Киева, занимает порядка 500 тысяч квадратных километров, а возможное размещение ВСУ в жилой застройке, во дворах, делает работу по обнаружению таких центров длительной.

«У них есть возможности — и они сейчас это делают — размещаться в жилой застройке. Как они размещают те же «Хаймарсы» во дворах. Им, по большому счету, все равно. Но все это тщательно скрывается. Поэтому тут работы очень много», — отметил эксперт.

При этом Дандыкин отметил, что командный пункт может быть не один, в том числе располагаться под землей.

В ночь на 9 февраля силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников, уничтожив 69 украинских дронов над регионами России.

По данным Минобороны, наибольшее количество беспилотников перехватили над Курской и Брянской областями — там сбили 28 и 27 БПЛА соответственно.

Ранее российские войска взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.