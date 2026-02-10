Установлена личность погибшего при атаке ВСУ на похоронную процессию в Скельках

При атаке ВСУ на похоронную процессию в Скельках погиб священник

В результате атаки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на похоронную процессию в селе Скельки в Запорожской области погиб священнослужитель, настоятель Успенского храма Сергий Кляхин. Об этом ТАСС сообщили в Бердянской и Приморской епархии.

«В селе Скельки Васильевского муниципального округа погиб настоятель Успенского храма Сергий Кляхин», — говорится в сообщении епархии.

Об ударе ВСУ по похоронной процессии в Скельках несколькими часами ранее сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, в результате атаки шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

В ночь на 5 февраля Балицкий сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили массированный налет дронов на Запорожскую область. По информации главы региона, ВСУ для атаки задействовали более 30 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Белгородской области при ударе украинского дрона погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы.