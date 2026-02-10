ВС России за сутки сбили десятки украинских дронов и одну ракету «Нептун»

Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили четыре управляемые бомбы и 72 дрона ВСУ

Вооруженные силы России за минувшие сутки ликвидировали более 70 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Утром 10 февраля в Минобороны России рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Средства противовоздушной обороны работали в период с 23:00 до 7:00 мск. За это время в Белгородской области нейтрализовали три летательных аппарата, в Астраханской области — два, в Курской области — один.

9 февраля украинское издание «Страна.ua» написало, что российские военные уничтожили вертолет Ми-24 авиабригады «Херсон» в составе ВСУ. Как выяснили журналисты, никто из членов экипажа не выжил.

Ранее эксперт раскрыл возможное местоположение мозгового центра для атак беспилотников ВСУ на Россию.