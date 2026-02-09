Размер шрифта
Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке БПЛА

В Чапаевском Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ ранен мирный житель
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мирный житель пострадал в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В поселке Чапаевский в результате детонации дрона мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения живота, рук и ног», — написал губернатор.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 города Белгорода — ему проводят операцию, добавил Гладков.

Накануне он сообщал, что в селе Погромец беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара пострадал водитель машины.

Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Волоконовскую центральную районную больницу. После оказания первой помощи бригада скорой доставила его в районную больницу, где у пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча, рассказал губернатор.

Ранее в Брянской области гражданский автомобиль подвергся атаке БПЛА.
 
