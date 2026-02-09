Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Военный экспрет оценил положение ВС РФ без системы Starlink

Военэксперт Артамонов: ВС РФ никогда не полагались на связь от Starlink
Global Look Press

Ограничение работы американской спутниковой системы Starlink никак не отразится на ходе специальной военной операции, поскольку Вооруженные силы России всегда полагались только на свою связь. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Александр Артамонов.

«Иногда бывало, что захватывали станции, захватывали и пользователей. Но это не более чем трофейное оружие. В штатную комплектацию наших Вооруженных сил никакой передатчик или ретранслятор для приема сигналов Starlink не входил. Это исключительно для ВСУ», — сказал журналист.

Для России замедление работы Starlink — это, скорее, положительный момент, чем отрицательный, добавил он.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. При этом СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

Ранее на Украине заявили о проблемах с верификацией терминалов Starlink.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!