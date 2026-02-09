Военный экспрет оценил положение ВС РФ без системы Starlink

Ограничение работы американской спутниковой системы Starlink никак не отразится на ходе специальной военной операции, поскольку Вооруженные силы России всегда полагались только на свою связь. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Александр Артамонов.
«Иногда бывало, что захватывали станции, захватывали и пользователей. Но это не более чем трофейное оружие. В штатную комплектацию наших Вооруженных сил никакой передатчик или ретранслятор для приема сигналов Starlink не входил. Это исключительно для ВСУ», — сказал журналист.
Для России замедление работы Starlink — это, скорее, положительный момент, чем отрицательный, добавил он.
1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы. При этом СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.
Ранее на Украине заявили о проблемах с верификацией терминалов Starlink.