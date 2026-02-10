Размер шрифта
Стала известна бригада ВСУ, наносящая ракетные удары по Брянской области

«СВ»: установлен офицер ВСУ, отдающий приказы на удары по Брянской области
Serhii Korovainyi/Reuters

В украинской Сумской области установлена бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ответственна за нанесение ракетных ударов по гражданским объектам в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что удары по российскому региону наносит 107-я реактивная артиллерийская бригада ВСУ. Приказы отдает непосредственно командир бригады полковник Сергей Савченко, рассказал собеседник агентства.

7 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская армия атаковала регион ракетами большой дальности «Нептун» и системами реактивного залпового огня HIMARS.

9 февраля ВСУ)с помощью FPV-дрона нанесли удар по гражданскому автомобилю у села Подывотье в Севском районе Брянской области, пострадал мирный житель, его доставили в больницу.

Ранее раскрыли возможное место мозгового центра для запуска БПЛА по России.
 
