В Брянской области гражданский автомобиль подвергся атаке БПЛА

Богомаз: мирный житель пострадал при атаке БПЛА на машину в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона нанесли удар по гражданскому автомобилю у села Подывотье в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

По его словам, транспортное средство было полностью уничтожено. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

7 февраля в Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) пострадал мирный житель. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что инцидент произошел в селе Погромец в Волоконовском округе. Украинский дрон ударил по движущемуся легковому автомобилю, из-за чего водитель машины получил ушиб плеча и минно-взрывную травму. Глава российского субъекта уточнил, что мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи провели необходимые процедуры, после чего отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение.

Ранее шесть человек пострадали во время атаки ВСУ на город в Белгородской области.