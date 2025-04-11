Румыния ограничила полеты у западного побережья Черного моря до 30 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Об ограничениях стало известно после обнаружения в этом районе британского самолета-разведчика 11 апреля.

«В период с 1 по 30 апреля в этом районе ограничены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов за исключением полетов государственной и специальной авиации, полетов с гуманитарными целями, связанных с поиском и спасением, а также в случае чрезвычайных ситуаций», — сообщили в диспетчерской службе района полетной информации «Бухарест».

11 апреля сервис Flightradar зафиксировал полет британского разведывательного самолета Boeing RC-135W Rivet Joint в сопровождении двух истребителей Eurofighter Typhoon FGR.4 над западной частью Черного моря. Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании и пролетел недалеко от побережья Румынии и над нейтральными водами Черного моря. После этого он взял обратный курс на аэродром вылета.

До этого Румыния обезвредила шальную мину на побережье в Черном море.

Ранее Джеорджеску заявил, что НАТО начнет третью мировую войну из Румынии.