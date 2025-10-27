На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли, сколько истребителей Mirage Франция в состоянии передать Украине

Генерал Попов: Франция может передать ВСУ не больше 10 истребителей Mirage
Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция в состоянии предоставить Украине не более 10 истребителей Mirage. Об этом заявил заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, из истребителей, переданных ВСУ в начале года, один уже потерян. Их осталось четыре, и «один-два» постоянно дежурят «в системе ПВО», рассказал военный. Данные истребители отражают удары со стороны России, но как успешно – это большой вопрос, констатировал Попов.

«Сейчас [Украине] могут передать еще пять, может быть, 10 истребителей Mirage, не более того, поскольку их не так много в самой Франции», — сказал генерал.

Попов также подчеркнул, что Mirage вряд ли изменят ситуацию для ВСУ, и там это прекрасно понимают.

Накануне депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил уверенность, что передача Украине истребителей Mirage, которые уже выведены из эксплуатации во Франции, вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте. По словам парламентария, тактико-технические характеристики этих самолетов хорошо изучены, и существуют эффективные способы противодействия им.

Ранее во Франции ужаснулись планам Макрона передать Украине истребители.

