Армия

Два человека пострадали при крушении военного вертолета в Южной Корее

«Рёнхап»: военный вертолет с двумя членами экипажа разбился в Южной Корее
Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

По данным агентства, ЧП произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо. Воздушное судно упало примерно в 55 км к северо-востоку от Сеула.

«Два человека, находившиеся на борту, получили серьезные травмы», — говорится в статье.

Из нее следует, что пострадавших доставили в медицинское учреждение с остановкой сердца.

Как выяснили журналисты, крушение потерпел вертолет AH-1S. Власти заявили, что пожара и взрывов на месте происшествия зафиксировано не было.

2 февраля в городе Орске, расположенном в Оренбургской области России, разбился учебный самолет Diamond. Telegram-канал SHOT сообщил, что воздушное судно пропало с радаров около 10:40 мск. Позднее обломки двухместного самолета, принадлежавшего Ленинградской академии имени А. А. Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап. На борту самолета находились курсанты.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Специалисты рассматривают несколько версий случившегося, включая ошибку пилотирования и технические неисправности воздушного судна.

Ранее в Московской области легкомоторный самолет врезался в сугроб после посадки.
 
