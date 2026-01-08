Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Командование ВСУ тщательно скрывает потери среди элитных подразделений

РИА: командование ВСУ скрывает потери сил специальных операций Украины
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Российские военные ликвидировали группу сил специальных операций Украины во главе с командиром еще осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, однако их погребение состоялось только 8 января, поскольку командование украинской армии скрывает потери среди элитных подразделений. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.

По словам источника, в составе уничтоженной группы находились командир майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин и старший лейтенант Андрей Глез.

Он напомнил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно привлекало бойцов сил специальных операций Украины в качестве штурмовиков.

27 декабря командующий группировки войск «Центр» ВС РФ Валерий Солодчук заявил, что под Красноармейском в Донецкой народной республике элитные части ВСУ — 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады — «бесславно несут потери». По его словам, каждый день противник теряет от 60 до 120–140 человек пехоты у населенных пунктов Гришино, Шевченко, Сергеевка и Котлино.

В ноябре сообщалось, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, считающейся элитным подразделением, оставило своих бойцов на занимаемых позициях в районе Волчанска, осуществив передислокацию бригады на другой участок фронта. Отмечается, что солдат, находящихся в тот момент на дежурстве, фактически оставили на произвол судьбы и «забыли о них».

Ранее в Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ ракетным ударом на награждении в Днепропетровской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581137_rnd_7",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+