Российские военные ликвидировали группу сил специальных операций Украины во главе с командиром еще осенью 2025 года в районе Варачино в Сумской области, однако их погребение состоялось только 8 января, поскольку командование украинской армии скрывает потери среди элитных подразделений. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ.

По словам источника, в составе уничтоженной группы находились командир майор Сергей Карачевский, капитан Виталий Дудин и старший лейтенант Андрей Глез.

Он напомнил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно привлекало бойцов сил специальных операций Украины в качестве штурмовиков.

27 декабря командующий группировки войск «Центр» ВС РФ Валерий Солодчук заявил, что под Красноармейском в Донецкой народной республике элитные части ВСУ — 82-я и 95-я десантно-штурмовые бригады — «бесславно несут потери». По его словам, каждый день противник теряет от 60 до 120–140 человек пехоты у населенных пунктов Гришино, Шевченко, Сергеевка и Котлино.

В ноябре сообщалось, что командование 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, считающейся элитным подразделением, оставило своих бойцов на занимаемых позициях в районе Волчанска, осуществив передислокацию бригады на другой участок фронта. Отмечается, что солдат, находящихся в тот момент на дежурстве, фактически оставили на произвол судьбы и «забыли о них».

Ранее в Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ ракетным ударом на награждении в Днепропетровской области.