В Британии подтвердили уничтожение элиты ВСУ на плацу во время награждения

Telegraph: ВС РФ уничтожили элиту ВСУ на награждении в Днепропетровской области
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по элитным войскам украинской армии во время церемонии награждения в Днепропетровской области. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Оперативно-тактическая группа Украины «Восток» подтвердила факт попадания российских ракет в место, где находились военнослужащие. В издании уточнили, что удар пришелся по месту построения 35-й бригады ВСУ. По словам украинского журналиста Дмитрия Святненко, на плацу для награждения собрали лучших летчиков и пехотинцев бригады. Среди них был и брат Святненко.

«Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой территории. Прилетела баллистика. История халатности (или небрежности) повторилась», — заявил журналист.

Точное число ликвидированных бойцов ВСУ The Telegraph не называет. Однако в Киеве сообщили, что 40 человек получили травмы, еще восемь не выжили.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку соблюдения протоколов безопасности во время воздушной тревоги и обеспечения укрытиями военнослужащих на базе.

3 ноября российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер» по плацу в Днепропетровской области, где проходило награждение элиты ВСУ. На опубликованных в сети кадрах видны разрушенные постройки и полностью сгоревший автомобиль. На месте удара оказались разбросаны куски стен.

Ранее в России высказались об условиях применения «Орешника».

