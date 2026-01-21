США направят свои истребители на Ближний Восток

США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов.

Отмечается, что самолеты приземлились 18 января в Иордании. В регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

Также издание сообщило, что, отказавшись от ударов по Ирану на прошлой неделе, президент США Дональд Трамп все еще оказывает давление на своих помощников, требуя «решительных» военных вариантов в отношение иранского руководства.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о планах Пентагона перебросить на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.