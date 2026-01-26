Размер шрифта
Военный эксперт рассказал, когда начнется освобождение Херсона

Военэксперт Кнутов: освобождение Херсона возможно после полного взятия Донбасса
Станислав Красильников/РИА Новости

Операция по освобождению Херсона возможна только после взятия Донбасса под полный контроль российских войск, ВС РФ должны контролировать Славянск и Краматорск, чтобы освободить силы для Херсона. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик назвал сложной задачей операцию по освобождению Херсона посредством форсирования Днепра, поскольку у противника более высокий берег, чем у российской армии. Частично эта проблема может решиться посредством дронов, отметил Кнутов, однако у ВСУ все равно останется преимущество в стрелковом бою в случае форсирования Днепра армией России.

«Поэтому Херсон возможно освобождать, только двигаясь с востока на запад. Кстати, так же, как и Одессу и Николаев. Если такой, вопрос встанет в перспективе, то все это возможно будет только после того, как будет завершена, на мой взгляд, операция по освобождению Славянска и Краматорска (в ДНР – «Газета.Ru»)», — подчеркнул Кнутов.

Военный эксперт считает, что выход на исходные позиции для взятия Славянска и Краматорска займет у армии России около полугода. После этого речь пойдет о создании полуокружения указанных городов. Кнутов добавил, что такие маневры потребуют «очень больших сил» ВС РФ.

Как подчеркнул собеседник, сейчас первоочередной задачей для России является освобождение Донбасса.

«Без освобождения Донбасса мы, в общем-то, высвободить такого количества войск, на мой взгляд, не сможем», — заключил эксперт.

После завершения операций на Донбассе речь пойдет об освобождении таких крупных городов, как Херсон, заявил Кнутов.

«Освобождение Херсона, на мой взгляд, требует того, чтобы наши войска действовали и с тылу. Во всяком случае, с севера на юг <…> По-другому не воюем», — отметил аналитик, добавив, что тактика охвата города позволит снизить потери среди личного состава ВС РФ.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходренок отмечал, что в начале 2026 года продолжатся бои за Красный Лиман и Константиновку, а также возрастет интенсивность атак на Запорожском направлении.

Ранее Украину предупредили о возможной потере Одессы.
 
