Украина и Швеция подписали меморандум о совместном производстве истребителей

Шмыгаль: Киев и Стокгольм подписали меморандум о производстве Gripen на Украине

Киев и Стокгольм подписали меморандум о совместном производстве истребителей Gripen на территории Украины. Об этом во время брифинга рассказал министр обороны страны Денис Шмыгаль, сообщает издание «Общественное».

«Вчера был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией SAAB», — сказал глава военного ведомства.

По его словам, в Киеве рассчитывают, что производство Gripen будет в значительной степени локализовано на украинской территории с 2033 года. В том числе это касается производства и сборки отдельных деталей для истребителей данной модели.

Также Шмыгаль сообщил, что Киев и Стокгольм отработали детали договоренностей по будущей передаче украинским войскам 150 истребителей Gripen.

30 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала планы Швеции передать Украине партию истребителей Gripen. Как она сказала, решение Стокгольма свидетельствует о его стремлении извлечь финансовую выгоду из конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получит от Парижа дополнительные истребители Mirage.