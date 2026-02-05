Швеция выделит Украине более $100 млн на энергоснабжение

SVT: Швеция в 2026 году выделит Украине более $100 млн на энергоснабжение

Правительство Швеции приняло решение выделить Украине 1 млрд шведских крон (более $100 млн) на энергетическую поддержку в 2026 году. Об этом заявил министр по развитию и внешней торговле Бенджамин Доус, передает портал SVT.

«Шведская помощь сразу же будет направлена на электростанции, обогреватели и запчасти, которые необходимы для восстановления энергоснабжения Украины», — сказал он.

27 января первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается.

До этого на Украине ввели режим ЧС в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго.

Ранее Германия выделила Украине €60 млн на энергетическую поддержку.