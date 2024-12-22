Путин: Россия должна была раньше сориентироваться и начать СВО на Украине

Россия должна была раньше начать подготовку к боевым действиям, действовать более решительно и долго не ждать, заявил Владимир Путин. Он отметил, что в 2022 году бездействие Москвы стало бы «преступлением по отношению к интересам страны и ее народа». Политик вновь подчеркнул, что страны Запада «водили за нос», потому что оппоненты изначально не собирались исполнять Минские соглашения. Вместо этого они вооружали ВСУ и готовили Украину к «боевым действиям», сказал президент РФ.

Президент Владимир Путин заявил, что бездействие Москвы по отношению к происходящему вокруг Украины в 2022 году было бы преступлением по отношению к интересам РФ и ее народа.

«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа»,

— сказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так глава государства прокомментировал свои слова о том, что специальную военную операцию стоило бы начать еще раньше. Он отметил, что «не просто трудно, а вообще невозможно» назвать точную дату и срок, когда стоило бы начать СВО.

«Во всяком случае, мы должны были бы раньше сориентироваться и понять, что Минские соглашения наши оппоненты исполнять не собираются, что они просто водят нас за нос, вводят в заблуждение», — указал политик.

Путин напомнил, что западные лидеры уже перестали скрывать и публично признаются, что договоренности нужны были, чтобы дать время для перевооружения ВСУ.

«А если они давали им возможность подготовиться к будущим боевым действиям, значит, рассчитывали на то, что они начнутся. Это значит, что они исходили из того, что будут боевые действия. А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно, должны были готовиться к этому и выбрать нужный момент для того, чтобы их [боевые действия] начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать», — заключил президент.

Несколькими днями ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин признался, что «такое решение, которое было принято в начале 2022 года», нужно было бы принимать раньше. «И второе: зная об этом, нужно просто было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — добавил политик.

Он также заверил, что события в Крыму в 2014 году «были спонтанными», как и «события 2022 года». Россия к ним не готовилась заранее и начала активные действия, «потому что дальше уже невозможно было стоять на месте и терпеть, ждать пока ситуация для нас ухудшится».

«Вынудили нас к этим действиям. Если бы знать, что произойдет, заранее, надо было бы, конечно, проводить системную такую серьезную подготовку. Я бы это и имел в виду», — сказал Путин.

Финал близок?

Ранее ​​директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации на Украине.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — сказал он в интервью российскому журналу «Разведчик».

По словам Нарышкина, постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб США и Великобритании.

Встреча с Трампом, дуэль с «Орешником» и запрет порносайтов. Главные цитаты прямой линии Путина Президент России Владимир Путин подвел итоги года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией... 20 декабря 04:44

«Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. <...> При этом американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки», — считает глава СВР.

Американская газета The Wall Street Journal ранее писала, что Киев намерен заявить о готовности к мирным переговорам. Высокопоставленный дипломат НАТО на условиях анонимности заявил журналистам, что один из вариантов прекращения огня — вариант Вэнса — создание укрепленной демилитаризованной зоны, в которую «будут направлены европейские войска для ее охраны и патрулирования».

Среди предложенных мер упоминается заморозка боевых действий по линии боевого соприкосновения и обязательство не принимать Украину в НАТО в течение последующих 10 лет.