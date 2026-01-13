Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Кадыров рассказал о чеченцах, воюющих в зоне СВО

Кадыров: в зону СВО направлено более 76 тысяч солдат из Чечни
Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в своем Telegram-канале количество чеченских солдат, направленных в зону проведения спецоперации.

«На сегодня в зону спецоперации из ЧР направлено 76440 бойцов, в том числе 23774 добровольца», — поделился Кадыров.

По его словам, на самых важных участках фронта задействованы около 14 тысяч чеченских бойцов. Кадыров подчеркнул, что помощь фронту является одной из приоритетных задач для руководства Чечни.

13 января глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что США действительно стоит отправить элитный спецназ в Чечню, чтобы попытаться выкрасть главу региона Рамзана Кадырова.

При этом Алаудинов уверен, что операцию ждал бы провал, спецназовцы попросту не смогли бы покинуть Россию. Он добавил, что ему было бы интересно увидеть, на что способен американский спецназ.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «позорником» за призыв США захватить Кадырова как Мадуро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609715_rnd_7",
    "video_id": "record::ea804e09-04c6-4d92-9c9a-d2c0c90fd048"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+