Кадыров рассказал о чеченцах, воюющих в зоне СВО

Кадыров: в зону СВО направлено более 76 тысяч солдат из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал в своем Telegram-канале количество чеченских солдат, направленных в зону проведения спецоперации.

«На сегодня в зону спецоперации из ЧР направлено 76440 бойцов, в том числе 23774 добровольца», — поделился Кадыров.

По его словам, на самых важных участках фронта задействованы около 14 тысяч чеченских бойцов. Кадыров подчеркнул, что помощь фронту является одной из приоритетных задач для руководства Чечни.

13 января глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что США действительно стоит отправить элитный спецназ в Чечню, чтобы попытаться выкрасть главу региона Рамзана Кадырова.

При этом Алаудинов уверен, что операцию ждал бы провал, спецназовцы попросту не смогли бы покинуть Россию. Он добавил, что ему было бы интересно увидеть, на что способен американский спецназ.

Ранее в Госдуме назвали Зеленского «позорником» за призыв США захватить Кадырова как Мадуро.