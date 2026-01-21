Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Народный фронт передал военным на СВО более 5 тысяч дронов

ОНФ доставил в зону СВО более 5000 закупленных при поддержке Минпромторга дронов
Народный фронт

Народный фронт передал в зону СВО более 5 тыс. дронов, закупленных при поддержке Минпромторга, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Нашим бойцам на СВО очень нужны дроны различного назначения – самолетные и квадрокоптерные, разведывательные и ударные дронов, и сегодня мы передаем очень большую партию, которая поможет ребятам выполнить боевые задачи и приблизить общую победу», — рассказал представитель ОНФ Анатолий Чернышов.

Как рассказали военнослужащие, дроны будут применять для выявления и уничтожения живой силы и техники противника.

«Например, дроны типа Mavik мы используем для ведения воздушной разведки местности, для тарана вражеских «птиц», а также для сбросов и подвоза провизии. FPV дронами мы уничтожаем огневые средства, технику и личный состав вражеской пехоты», — рассказал военнослужащий с позывным «Эфир».

Также военным передали беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа «Альбатрос М5».

«Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС, разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров», — заявил начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк.
 
Теперь вы знаете
ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+