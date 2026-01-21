Народный фронт передал военным на СВО более 5 тысяч дронов

ОНФ доставил в зону СВО более 5000 закупленных при поддержке Минпромторга дронов

Народный фронт передал в зону СВО более 5 тыс. дронов, закупленных при поддержке Минпромторга, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Нашим бойцам на СВО очень нужны дроны различного назначения – самолетные и квадрокоптерные, разведывательные и ударные дронов, и сегодня мы передаем очень большую партию, которая поможет ребятам выполнить боевые задачи и приблизить общую победу», — рассказал представитель ОНФ Анатолий Чернышов.

Как рассказали военнослужащие, дроны будут применять для выявления и уничтожения живой силы и техники противника.

«Например, дроны типа Mavik мы используем для ведения воздушной разведки местности, для тарана вражеских «птиц», а также для сбросов и подвоза провизии. FPV дронами мы уничтожаем огневые средства, технику и личный состав вражеской пехоты», — рассказал военнослужащий с позывным «Эфир».

Также военным передали беспилотники на оптоволокне и БПЛА самолетного типа «Альбатрос М5».

«Учитывая стратегическую важность поставки беспилотных авиационных систем для нужд СВО, Минпромторгом России совместно с Народным фронтом разработан специальный инструмент закупки и последующей передачи БАС, разработанных и произведенных резидентами профильных научно-производственных центров», — заявил начальник управления беспилотных авиационных систем и робототехники Минпромторга России Алексей Сердюк.