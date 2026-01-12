В России начали разработку аналога «Ланцета»

Создатели беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» (КВН) ведут разработку барражирующего боеприпаса с дальностью полета более 50 км, который можно будет применять в паре с КВН. Об этом ТАСС рассказал генеральный конструктор организации.

«Сценарий применения схож с уже зарекомендовавшим себя на фронте «Ланцетом», только в рамках нашей «экосистемы», — заявил он.

Кроме того, по словам собеседника агентства, идет разработка еще нескольких изделий. В том числе, создается ударный беспилотник с реактивным двигателем, который развивает скорость более 500 километров в час.

По словам специалиста, параллельно с этим идет модернизация новейшего разведывательного БПЛА «Князь Вещий Олег». В 2026 году беспилотник запустили в серийное производство.

Как отмечает эксперт, в частности ведутся работы над увеличением времени в воздухе. На данный момент протестированы образцы, которые могут находиться в воздухе 3.5 часа.

Ранее в Британии объявили о разработке новых дальнобойных ракет для Украины.