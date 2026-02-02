Эвакуированный житель Красноармейска спас троих раненых российских военных

Эвакуированный из Красноармейска мирный житель рассказал, что сумел спасти троих тяжелораненых бойцов ВС РФ после боестолкновения с подразделениями ВСУ. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, один из военнослужащих оказался засыпан и не мог выбраться самостоятельно. Мужчине пришлось в течение трех суток откапывать его, преимущественно в ночное время, чтобы не привлечь внимание находившихся поблизости украинских военнослужащих и операторов беспилотников.

После этого пострадавшего, завернутого в покрывало, он протащил через минное поле и укрыл в своем подвале, где переодел и оказал первую помощь. Еще двое раненых бойцов, как рассказал собеседник агентства, сами смогли добраться до его дома.

Мужчина перевязал пострадавших, а затем по указанию одного из них нашел оставленные автомат и радиостанцию. С ее помощью он связался с командиром подразделения и сообщил о местонахождении раненых.

Он также уточнил, что в момент оказания помощи солдаты ВСУ находились в нескольких десятках метров. Спустя некоторое время к месту боев прибыла эвакуация и дополнительные силы. Все трое раненых военнослужащих были спасены.

