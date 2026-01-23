Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Стубб понадеялся, что Трамп будет «давить» на Россию

Президент Финляндии Стубб выразил надежду, что Трамп продолжит давить на Россию
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что американский лидер Дональд Трамп оказывает давление на Россию и выразил надежду, что продолжит делать это в дальнейшем. Его слова приводит Reuters.

«Я думаю, что президент Трамп оказывает сильное давление на Россию, и я надеюсь, что он продолжит это делать», — сказал Стубб.

Он также сообщил, что Европейский союз, США и Украина разрабатывают сразу несколько документов по урегулированию конфликта. Финский президент добавил, что оптимистично настроен по поводу урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Украина, США и Европа находятся «на одной стороне».

Стубб выразил уверенность в согласовании Украиной, США и Европой «хорошего соглашения, которое содержит элементы прочного мира». Однако президент отметил, что сомневается в согласии России с принятыми решениями, и подчеркнул, что его «беспокоит» позиция Москвы.

Ранее Трамп заявил о готовности Зеленского заключить «сделку».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689299_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+