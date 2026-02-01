Размер шрифта
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее в в Воронежской, Липецкой и Тульской областях объявили ракетную опасность. Жителей регионов призвали укрыться в безопасных местах, взять с собой документы и вещи первой необходимости, а также сохранять спокойствие.

28 января Гусев сообщил, что в период опасности атаки беспилотников дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над одним из районов Воронежской области было обнаружено и подавлено несколько дронов. По его словам, люди не пострадали. Однако при падении сбитых беспилотников возникло возгорание нефтепродуктов, оно было оперативно потушено.

Ранее губернатора Гладкова удивило поведение птиц во время ракетной опасности.
 
