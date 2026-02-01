В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее в в Воронежской, Липецкой и Тульской областях объявили ракетную опасность. Жителей регионов призвали укрыться в безопасных местах, взять с собой документы и вещи первой необходимости, а также сохранять спокойствие.

28 января Гусев сообщил, что в период опасности атаки беспилотников дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в небе над одним из районов Воронежской области было обнаружено и подавлено несколько дронов. По его словам, люди не пострадали. Однако при падении сбитых беспилотников возникло возгорание нефтепродуктов, оно было оперативно потушено.

