После перехода населенного пункта Терноватое под контроль Вооруженных сил (ВС) России откроется возможность развития наступления на Запорожье. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освободив Терноватое мы, естественно, будем продвигаться в западном направлении — по направлению населенного пункта Запорожье», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что также российские войска смогут «сократить клещи» вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орехове. Впоследствии, по его словам, будет образован огневой карман для украинской армии непосредственно в Орехове

О переходе Терноватого под контроль российской армии Минобороны РФ сообщило 30 января. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

27 января начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по итогам инспекционной поездки в район базирования группировки «Запад» заявил, что российские войска с начала 2026 года освободили 17 населенных пунктов. По его словам, под контроль российских войск перешло более 500 кв. км территории.

Ранее российские войска группировки «Днепр» освободили четыре населенных пункта, включая Новоколевку.