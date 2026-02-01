Размер шрифта
Силовики заявили о дезертирстве проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ

ТАСС: большинство проходивших подготовку в Британии офицеров ВСУ дезертирует
Sgt Jimmy Wise/UK MOD/Reuters

Большинство офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходили подготовку в Великобритании, дезертируют перед отправкой в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в СОЧ (самовольное оставление части — «Газета.Ru») перед отправкой на Украину», — сказали силовики.

3 января украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал, что решил покинуть армию из-за «дружественного огня» на фронте. По его словам, во время боевых действий было трудно понять, кто стреляет по кому, а среди сослуживцев фиксировались многочисленные потери.

7 января в российских силовых структурах сообщили, что на Украине насчитывается около 300 тысяч дезертиров.

Ранее в Британии назвали условия краха ВСУ в Донбассе.
 
