Украинский дезертир объяснил свое бегство с фронта

Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что решил покинуть армию из-за «дружественного огня» на фронте.

По его словам, во время боевых действий было трудно понять, кто стреляет по кому, а среди сослуживцев фиксировались многочисленные потери.

Вовченко пояснил, что при одном из выходов на боевую задачу стал свидетелем нескольких ликвидаций товарищей. Он сообщил, что после него на участок фронта зашла вторая группа, и сразу же последовали удары с беспилотников, в результате чего один человек спастись не смог, а трое получили ранения. Позже он оставался один из выживших после этих инцидентов.

Солдат отметил, что такие случаи дезорганизации и потерь среди собственных подразделений стали одной из причин, по которой он принял решение о дезертирстве.

По последним подсчетам ТАСС, из ВСУ в 2025 году дезертировали или отправились в «самоволку» более 200 тысяч военных. На расширенном заседании Минобороны РФ президент России Владимир Путин отметил, что число дезертиров в ВСУ «исчисляется сотнями тысяч». А украинское издание Страна.ua объясняло ситуацию с дезертирством в украинской армии тем, что солдат не устраивают низкие зарплаты и материальное положение.

Ранее украинский пленный Юрий Коновалов рассказал, как дезертировал из ВСУ и два года скрывался от ТЦК.