В России создали защиту жилых кварталов от дронов

«Ростех»: в России создали комплекс «Сфера» для защиты жилых кварталов от дронов

Челябинский радиозавод «Полет» (холдинг АИС госкорпорации «Ростех») разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали газете «Известия» в госкомпании.

Отмечается, что комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» нейтрализовал более 10 боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

В «Ростехе» добавили, что применение систем радиоэлектронной борьбы для защиты городов и критически важной инфраструктуры является более безопасным по сравнению с зенитно-ракетными комплексами. Новое устройство позволит эффективно защищать населенные пункты от возможных угроз с воздуха.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.