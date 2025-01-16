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В России создали защиту жилых кварталов от дронов

«Ростех»: в России создали комплекс «Сфера» для защиты жилых кварталов от дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Челябинский радиозавод «Полет» (холдинг АИС госкорпорации «Ростех») разработал комплексную зональную радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая успешно прошла испытания на массовых городских мероприятиях и в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали газете «Известия» в госкомпании.

Отмечается, что комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера» нейтрализовал более 10 боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что подтверждается выписками из журнала боевых действий.

В «Ростехе» добавили, что применение систем радиоэлектронной борьбы для защиты городов и критически важной инфраструктуры является более безопасным по сравнению с зенитно-ракетными комплексами. Новое устройство позволит эффективно защищать населенные пункты от возможных угроз с воздуха.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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