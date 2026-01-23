Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Колумбийский наемник рассказал о воровстве денег в рядах ВСУ

ТАСС: командование 47-й бригады ВСУ крало у наемников почти $2 тысячи ежемесячно
Telegram-канал «Mash»

Командование 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно не доплачивало наемникам из Колумбии почти $2 тысячи, присваивая эти деньги себе. Об этом сообщил один из иностранных бойцов украинской армии Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, пишет ТАСС.

«47-я бригада — это та, которая, так сказать, воровала деньги у колумбийцев», — рассказал он на видео.

По словам наемника, бойцам из Колумбии платили только 12 млн колумбийских песо ($3,25 тысячи), а остальные 7 млн песо ($1,9 тысячи) «воровали».

До этого преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие в рядах ВСУ, организовали на Украине криминальный бизнес. По его словам, речь идет о наркотрафике, наемничестве, поставках компонентов беспилотников и элементов взрывчатки в Колумбию. Преподаватель уточнил, что этим занимаются группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель «Клан залива».

Ниньо предположил, что картели расплачиваются с Киевом по бартеру. Он привел в пример сотрудничество ФАРК (FARC, Революционные вооруженные силы Колумбии) с Аль-Каидой (организация запрещена в России) в 1990-е годы, когда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47.

Ранее военные ВСУ случайно обстреляли отряды колумбийских наемников, сражающихся на их стороне.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690031_rnd_9",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+