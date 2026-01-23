Командование 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежемесячно не доплачивало наемникам из Колумбии почти $2 тысячи, присваивая эти деньги себе. Об этом сообщил один из иностранных бойцов украинской армии Луис Гильермо де Лайн Крус Рамос, пишет ТАСС.

«47-я бригада — это та, которая, так сказать, воровала деньги у колумбийцев», — рассказал он на видео.

По словам наемника, бойцам из Колумбии платили только 12 млн колумбийских песо ($3,25 тысячи), а остальные 7 млн песо ($1,9 тысячи) «воровали».

До этого преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада, доктор наук в сфере международного права Сесар Ниньо сообщил, что наемники из Колумбии, воюющие в рядах ВСУ, организовали на Украине криминальный бизнес. По его словам, речь идет о наркотрафике, наемничестве, поставках компонентов беспилотников и элементов взрывчатки в Колумбию. Преподаватель уточнил, что этим занимаются группировка Армия национального освобождения (АНО/ELN) и картель «Клан залива».

Ниньо предположил, что картели расплачиваются с Киевом по бартеру. Он привел в пример сотрудничество ФАРК (FARC, Революционные вооруженные силы Колумбии) с Аль-Каидой (организация запрещена в России) в 1990-е годы, когда за килограмм кокаина колумбийские повстанцы получали 80 автоматов АК-47.

Ранее военные ВСУ случайно обстреляли отряды колумбийских наемников, сражающихся на их стороне.