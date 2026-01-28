Еврокомиссар предложил создать Совет безопасности Европы: «Должны стать гигантами»

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс для координации общих проектов в военной сфере призвал создать Совет безопасности Европы. Его слова приводит «Европейская правда».

«Возможно, нам действительно нужно создать Совет безопасности Европы, который изначально предлагали Макрон и Меркель еще в 2017–2018 годах, чтобы координировать и вести нас в этой большой трансформации европейской обороны», – сказал Кубилюс.

Он призвал государства-члены ЕС взять на себя ведущую роль в обороне континента. По его словам, «совместная оборона была бы нашей силой в мире силы».

«В мире гигантов мы тоже должны стать гигантами. Добрым гигантом, который способствует международному праву и сотрудничеству. Но все же сильным гигантом», – подчеркнул еврокомиссар.

До этого Кубилюс заявил, что в Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих. Еврокомиссар добавил, что Европа находится под давлением оборонных вызовов, объединению нужен «большой взрыв» в этой сфере». Он добавил, что еще в прошлом году, когда была представлена новая оборонная стратегия ЕС, не существовало стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии.

