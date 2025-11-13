На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии планируют ввести призыв в армию по жеребьевке

Bild: в армию ФРГ хотят призывать по жеребьевке среди прошедших медобследование
Wolfgang Rattay/Reuters

Фракции блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии достигли компромисса по законопроекту о новой модели военной службы, который предполагает призыв по жеребьевке. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

План развития военной службы был составлен на основе военных рекомендаций и обещаний, данных НАТО.

Основной принцип новой модели — добровольность и привлекательность. Всех мужчин с 18 лет планируют обязать проходить медицинское освидетельствование.

Если добровольцев будет недостаточно, последует обязательный призыв. В таком случае по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр.

Срок службы составит шесть месяцев, включая три месяца базовой подготовки.

Фракции обсудят все детали 13 ноября на внеочередных заседаниях.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за скорейшее расширение бундесвера из-за угроз, исходящих от России. По его словам, цель заключается в том, чтобы сделать бундесвер сильнейшей армией общего назначения в Евросоюзе.

Ранее министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны.

