На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Польша начинает «крупнейшую в истории» программу военной подготовки

Польша хочет обучить 400 тыс. человек в рамках программы военной подготовки
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Польша в ноябре запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польское министерство обороны.

«Польша стала третьей по величине армией альянса (НАТО. — «Газета.Ru»), насчитывающей 216 000 человек личного состава, и планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия», — говорится в материале.

Программа «Наготове», которую министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал «крупнейшей программой военной подготовки в истории Польши», будет добровольной и открытой для всех граждан. В нее включат базовый курс по безопасности, обучение выживанию, медицинские инструкции и занятия по кибергигиене.

По словам начальника польского Генштаба Веслава Кукулы, программа преследует две основные цели: повысить устойчивость граждан и общин, а также увеличить доступность, готовность и численность резервов.

3 ноября стало известно, что в Польше против обязательной военной службы выступили 45,5% респондентов, а 39,2% высказались в поддержку возвращения этой практики. При этом еще весной больше половины опрошенных поляков говорили, что поддерживают возобновление обязательного призыва.

Ранее Туск рассказал об успехах армии Польши среди европейских стран НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами