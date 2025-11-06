Польша начинает «крупнейшую в истории» программу военной подготовки

Польша в ноябре запустит новую программу военной подготовки, а уже в 2026 году планирует обучить около 400 тысяч человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на польское министерство обороны.

«Польша стала третьей по величине армией альянса (НАТО. — «Газета.Ru»), насчитывающей 216 000 человек личного состава, и планирует увеличить численность своих войск почти на треть в течение следующего десятилетия», — говорится в материале.

Программа «Наготове», которую министр обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал «крупнейшей программой военной подготовки в истории Польши», будет добровольной и открытой для всех граждан. В нее включат базовый курс по безопасности, обучение выживанию, медицинские инструкции и занятия по кибергигиене.

По словам начальника польского Генштаба Веслава Кукулы, программа преследует две основные цели: повысить устойчивость граждан и общин, а также увеличить доступность, готовность и численность резервов.

3 ноября стало известно, что в Польше против обязательной военной службы выступили 45,5% респондентов, а 39,2% высказались в поддержку возвращения этой практики. При этом еще весной больше половины опрошенных поляков говорили, что поддерживают возобновление обязательного призыва.

Ранее Туск рассказал об успехах армии Польши среди европейских стран НАТО.