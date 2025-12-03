На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал поддержку россиянами участников СВО основой успехов на поле боя

Путин заявил, что помощь бойцам и семьям участников СВО важна для всей страны
true
true
true
close
РИА Новости

Российские военнослужащие на фронте нуждаются в поддержке, в том числе и моральной, и такое отношение со стороны граждан РФ — одна из основ успехов армии на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», передает ТАСС.

«Хочу и от себя выразить слово благодарности, и от тех наших ребят, которые получают и ваши вещи, и ваши письма», — обратился глава государства к семье Шишовых, отправляющей письма и полезные вещи бойцам на фронт.

Путин подчеркнул, что это важно для людей, которые рискуют своей жизнью, отстаивая интересы России.

«Эта взаимная связь и поддержка являются основой нашего бытия в целом. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — добавил он.

Мероприятие прошло по видеосвязи.

Также Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

Путин высоко оценил работу волонтеров в зоне СВО

