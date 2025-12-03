Путин назвал поддержку россиянами участников СВО основой успехов на поле боя

Путин заявил, что помощь бойцам и семьям участников СВО важна для всей страны

Российские военнослужащие на фронте нуждаются в поддержке, в том числе и моральной, и такое отношение со стороны граждан РФ — одна из основ успехов армии на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями награжденных орденом «Родительская слава» и «Мать-героиня», передает ТАСС.

«Хочу и от себя выразить слово благодарности, и от тех наших ребят, которые получают и ваши вещи, и ваши письма», — обратился глава государства к семье Шишовых, отправляющей письма и полезные вещи бойцам на фронт.

Путин подчеркнул, что это важно для людей, которые рискуют своей жизнью, отстаивая интересы России.

«Эта взаимная связь и поддержка являются основой нашего бытия в целом. Ну и основой наших успехов, в том числе и на поле боя», — добавил он.

Мероприятие прошло по видеосвязи.

Также Владимир Путин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» во время посещения Международного форума гражданского участия «Мы вместе».

