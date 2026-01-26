США после длительного перерыва пригласили Грузию на учения военно-морских сил Phoenix Express 2026 в Тунис. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

«Грузия — одна из 8 стран-партнеров, которая выбрана для участия в престижных учениях», — сообщили в посольстве США.

Отмечается также, что помимо США, Грузии и Туниса, в маневрах задействованы Алжир, Бельгия, Египет, Италия и Марокко. Цель учений — «повышение координации во время морских операций и при совместном патрулировании».

Издание напоминает, что прежняя администрация США заморозила действие Хартии о стратегическом партнерстве с Грузией, которая была подписана в 2009 году.

В декабре прошлого года председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили заявил, что многолетние обещания принять Тбилиси в НАТО — лишь «красивые слова». Он отметил, что в новой Стратегии национальной безопасности США фактически поставили точку в расширении альянса как минимум на восток.

Ранее в Грузии рассказали об истериках экс-посла США с требованием воевать против РФ.