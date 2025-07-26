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Крейсер «Адмирал Кузнецов» законсервируют

«Известия»: авианосец «Адмирал Кузнецов» либо продадут, либо утилизируют
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Павел Львов/РИА Новости

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», в ближайшее время законсервируют — такое решение приняли в Главкомате ВМФ России, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакян рассказал изданию, что под консервацией такого огромного корабля подразумевается то, что с него снимают все механизмы, которые можно в дальнейшем использовать. В последствии их будут использовать как как запасные части на других кораблях.

«Это касается в первую очередь современной радиоэлектроники, а также других систем и устройств», — объяснил адмирал.

Кроме того, в процессе консервации корабль полностью герметизируют, задраивая и заваривая все водозаборные устройства, а только потом должно быть принято решение о его утилизации или о продаже в другие страны, отметил Авакян.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» с 2017 года находится на ремонте и модернизации. Однако в ходе работ произошло несколько серьезных инцидентов. Так, в 2018 году затонул самый большой в России плавучий док, который повредил корпус корабля, а в 2019-м на судне вспыхнул масштабный пожар.

Ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» признали бессмысленным.

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