На Западе заявили о потере Россией миллиардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»

MWM: Россия заработает миллиарды долларов, если сохранит «Адмирала Кузнецова»
Shutterstock/FOTODOM

Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, возвращение корабля на передовую с модернизированным авиакрылом будет означать значительные будущие возможности для оборонного сектора РФ.

Сохранение авианосца позволит российской стороне не только проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, которые имеют аналогичные корабли, но и поставлять сопутствующую военную технику будущим заказчикам.

Издание утверждает, что оборонный сектор РФ уже получил $2,3 млрд от продажи авианосца Vikramaditya министерству обороны Индии, а также более $2 млрд на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Были подписаны и несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31.

MWM подчеркивает, что предоставление доступа Индии к передовым российским технологиям делает Москву более выгодным партнером для Нью-Дели, чем Париж.

В июле сообщалось, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» законсервируют — такое решение приняли в Главкомате ВМФ России.

Ремонт крейсера «Адмирал Кузнецов» признали бессмысленным.

