Белгородцев предупредили о ракетной опасности

Гладков оповестил жителей Белгорода и еще двух округов о ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, а также в Белгородском и Шебекинском округах, жителям рекомендуется укрыться в подвалах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Белгород, Белгородский и Шебекинский округ — ракетная опасность», — написал он.

Данное сообщение Гладков опубликовал в 16:31 мск. Губернатор призвал граждан оставаться в подвалах до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

24 января Гладков сообщил о «самом массированном обстреле» Белгорода, предположительно, ракетами HIMARS. По его словам, предварительно, никто из горожан не пострадал, однако были повреждены объекты энергетики.

Глава региона добавил, что в селе Таврово в Белгородском округе при падении обломков повреждены крыши двух частных домов. Как сообщил Telegram-канал Mash, в Белгороде во время атаки ВСУ произошло 50 взрывов.

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.