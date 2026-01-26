Над Белгородской областью сбили 16 беспилотников ВСУ за четыре часа

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты в период с 11:00 по 15:00 мск. Украинские войска предприняли попытки атак с помощью БПЛА самолетного типа, уточнили в министерстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Грайворонский округ. По его словам, в селе Гора-Подол дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина получил баротравму. Еще один водитель пострадал при атаке двух беспилотников на село Головчино — ему оказали оперативную помощь сотрудники Росгвардии.

Накануне Гладков сообщил, что ребенок пострадал в результате атаки украинского беспилотника на поселок Красная Яруга. По информации губернатора, дрон детонировал около частного жилого дома. Травмы получили три мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего.

Ранее над Курской областью за три часа было уничтожено 22 украинских беспилотника.