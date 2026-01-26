Размер шрифта
В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Гора-Подол беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина, получивший баротравму, самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — написал он.

По словам губернатора, после оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. В результате удара был поврежден легковой автомобиль, а также выбиты окна в одной квартире, добавил Гладков.

Еще один водитель пострадал при атаке двух беспилотников на село Головчино — ему оказали оперативную помощь сотрудники Росгвардии. В Грайворонской больнице мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Как отметил губернатор, в ходе атаки легковой автомобиль был уничтожен, а стоявший рядом грузовой — поврежден.

Накануне глава Белгородской области сообщил, что ребенок пострадал в результате атаки украинского беспилотника на поселок Красная Яруга. По словам Гладкова, дрон детонировал около частного жилого дома. Травмы получили три мирных жителя, включая одного несовершеннолетнего.

Ранее автобус с мирными жителями сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области.
 
