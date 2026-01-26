Размер шрифта
Армия

Американский авианосец «Авраам Линкольн» вошел в Индийский океан на пути к Ирану

Fox News: авианосец США Abraham Lincoln вошел в Индийский океан на пути к Ирану
US Navy/Wikimedia

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» вошла в зону ответственности Центрального командования страны (CENTCOM) в Индийском океане. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По словам источника, группа пока не зашла на позиции для возможных ударов по Ирану. Дополнительной информации о дальнейших планах американских ВМС не приводится.

23 января агентство Reuters писало, что ударная авианосная группа и истребители США прибудут в Ближний Восток в ближайшие дни. В публикации отмечается, что численность американских военнослужащих на ближневосточном регионе увеличивается в моменты обострения напряженности, а переброска войск может быть инициирована исключительно в оборонительных целях.

21 января газета The Wall Street Journal писала, что США направляют авианосец USS Abraham Lincoln и истребители-бомбардировщики F-15E Strike Eagle на Ближний Восток. По данным журналистов, в регионе также будут развернуты дополнительные системы противовоздушной безопасности, включая американские системы ПРО Patriot и Thaad.

По данным The Jerusalem Post, авианосец Abraham Lincoln сопровождают эсминцы USS Spruance и USS Michael Murphy.

Ранее СМИ объяснили «паралич» США в отношении Ирана нехваткой военно-морских сил.
 
