СМИ объяснили «паралич» США в отношении Ирана

Паралич в действиях Соединенных Штатов на форе протестов в Иране обусловлен нехваткой военно-морских сил (ВМС). Об этом пишет издание Asia Times.

В материале отмечается, что на фоне ситуации в Иране президент США Дональд Трамп дал понять о переходе к «более жесткой политике» в отношении Тегерана, включая возможное военное вмешательство. Кроме того, американский лидер заявлял протестующим, что «помощь уже в пути».

«Однако ответные военные или гибридные действия США происходят медленно, в основном из-за нехватки доступных американских ресурсов на Ближнем Востоке. Большая часть действующих ВМС США либо развернута в Индо-Тихоокеанском регионе, Карибском бассейне, либо находится на техническом обслуживании», — говорится в тексте.

Как следует из текста, в случае сразу нескольких кризисов США понадобится «широкий спектр вариантов реагирования в течение нескольких дней, особенно на море». В условиях упадка американского судостроения «возобновление внимания к возрождению морской отрасли стало критически важным для проецирования силы и сдерживания США», констатируют авторы.

«Пренебрежение ВМС США не только подрывает национальную боеготовность, но и препятствует реагированию на глобальные кризисы, в чем флот когда-то преуспевал. Перегруженные вооруженные силы в сочетании с сокращением производства военно-морских кораблей сейчас ограничивают возможности Америки в реагировании на гражданские беспорядки в Иране в критический момент», — пишет AT.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Ранее США пригрозили Ирану мощной атакой в случае атак на американские базы.