На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали одну из главных угроз ВСУ на фронте

Business Insider: российские FPV-дроны «Молния» создают проблемы ВСУ на фронте
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские FPV-дроны «Молния» создают проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за своей многофункциональности. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих.

По данным издания, FPV-дроны «Молния» могут использоваться как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве грузовых «авианосцев», доставляяя боеприпасы и другие БПЛА к месту боевых действий. Это усложняет задачу для ВСУ на фронте, говорится в публикации. Кроме того, преимущество этих дронов заключается в цене.

«[Российские дроны «Молния»] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят», — рассказал порталу украинский боец с позывным «Хищник».

«Молния» благодаря улучшенной аккумуляторной батарее получила повышенную дальность полета и грузоподъемность. Дрон может наносить удары на расстоянии 30 км. Также беспилотник оснащен программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, что позволяет ему успешно преодолевать любые радиопомехи.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники. Он назвал это революцией в сфере производства БПЛА для страны.

Ранее Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами