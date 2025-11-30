На Западе назвали одну из главных угроз ВСУ на фронте

Российские FPV-дроны «Молния» создают проблемы Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за своей многофункциональности. Об этом сообщил портал Business Insider со ссылкой на украинских военнослужащих.

По данным издания, FPV-дроны «Молния» могут использоваться как в качестве ударных беспилотников, так и в качестве грузовых «авианосцев», доставляяя боеприпасы и другие БПЛА к месту боевых действий. Это усложняет задачу для ВСУ на фронте, говорится в публикации. Кроме того, преимущество этих дронов заключается в цене.

«[Российские дроны «Молния»] дешевые, их много, и поэтому ими можно воспользоваться в любое время, в любой момент, когда захотят», — рассказал порталу украинский боец с позывным «Хищник».

«Молния» благодаря улучшенной аккумуляторной батарее получила повышенную дальность полета и грузоподъемность. Дрон может наносить удары на расстоянии 30 км. Также беспилотник оснащен программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта, что позволяет ему успешно преодолевать любые радиопомехи.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень много сделала в сфере беспилотной техники. Он назвал это революцией в сфере производства БПЛА для страны.

Ранее Залужный признал, что Украина отстает от России в сфере военных технологий.